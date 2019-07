Tragedie în ultima seară a festivalului Neversea. Un bărbat a fost găsit mort chiar lângă una dintre scene, informează B1 TV. Un voluntar SMURD l-a descoperit fără suflare şi şi-a chemat colegii. Din păcate, omul nu a mai putut fi resuscitat.

Sub privirile a mii de oameni, bărbatul s-a prăbușit pe nisip, însă nimeni nu l-a băgat în seamă. Abia când a ajuns în zonă un voluntar SMURD, cei din jur şi-au dat seama că s-a întâmplat ceva. Voluntarul a fost şi cel care a chemat un echipaj de prim ajutor.

Locul a fost împânzit de agenți de pază care asigură securitate la festival. Aceștia au întins o bucată de plastic pentru a proteja victima de privirile curioșilor care începuseră să se strângă în jurul autospecialei SMURD.

Însă după câteva zeci de minute de încercări de resuscitare, medicii s-au declarat înfrânţi. Bărbatul nu a putut fi readus la viaţă. Omul avea 34 de ani şi era din Bucureşti. Trupul acestuia a fost transportat la morga din Constanţa pentru efectuarea necropsiei şi stabilirea exactă a cauzelor care au dus la deces.

De altfel, de-a lungul celor trei zile de festival, medicii, paramedicii, pompierii şi voluntarii de la SMURD şi ISU au avut extrem de mult de lucru. Aproape 1.200 de oameni au avut nevoie de ajutor medical, iar 21 dintre aceştia au fost transportaţi la spital.

