UPDATE: Lidl a trimis un mesaj de condoleanțe familiei bărbatului care s-a stins din viață într-un magazin din Timișoara.

Totodată, compania și-a cerut scuze, printr-un comunicat de presă, clienților care au fost expuși la eveniment.

Redăm comunicatul integral:

”Ca urmare a incidentului petrecut astăzi, 19 februarie 2020, în magazinul Lidl de pe strada Iosif Bulbuca, din Timișoara, când unui client i s-a făcut rău la scurt timp după ce a intrat în magazin, dorim să transmitem gândurile și sincerele noastre condoleanțe familiei greu încercate în aceste momente. Colegii noștri au intervenit imediat, atât pentru acordarea primului ajutor, cât și pentru apelarea serviciului de urgență 112, însă, din păcate, eforturile salvatorilor au fost zadarnice.

Totodată, le cerem scuze clienților noștri care au fost expuși, fără voia lor, la intervenția autorităților competente.”

Scene dramatice s-au petrecut într-un magazin din Timişoara!

Un bărbat, în vârstă de 51 de ani, s-a stins din viață în timp ce se afla la cumpărături, într-un supermarket Lidl.

Martorii au declarat că în momentul în care a intrat în magazin bărbatul se simţea bine. S-a plimbat minute în şir printre rafturi a vorbit cu soţia la telefon, iar câmd să meargă spre casa de marcat a leşinat.

Imediat oamenii i-au sărit în ajutor, iar când au văzut că bărbatul este inconştient au sunat după ajutor.

La faţa locului s-a deplasat de urgenţă un echipaj al Ambulanţei, însă în ciuda eforturilor medicilor, bărbatul nu a mai putut fi salvat.

În ciuda acestui eveniment, reprezentanţii magazinului au refuzat să închidă supermarketul.

Poliţiştii au blocat intrarea în magazin, clienţii fiind dirijaţi să pătrundă pe o altă uşă, până când trupul neînsufleţit al bărbatului a fost ridicat de medicii legişti.

Cel mai probabil bărbatul a facut un infarct, însă cauza exactă a decesului va fi stabilită în urma necropsiei.

