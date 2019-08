Mobilizare generală pentru găsirea unui bărbat rătăcit în Munții Șureanu: Turistul, găsit pe baza datelor oferite de el, NU prin localizare GPS (VIDEO)

Un apel dat sâmbătă la 112 a dus la mobilizarea tuturor forţelor din judeţul Alba. Un bărbat a sunat să anunţe că se pierduse în Masivul Şureanu, iar, pentru găsirea lui, au plecat poliţişti, jandarmi, specialiştii Salvamont şi cei de la ISU, informează B1 TV. A fost trimis chiar şi un elicopter în ajutorul omului.

În acest caz, misiunea s-a încheiat cu bine pentru că bărbatul a fost găsit. Dar acest lucru s-a întâmplat pe baza informaţiilor pe care a apucat să le ofere chiar el la 112, nu prin localizare GPS. Ar putea fi motivul pentru care operaţiunea a durat ore de căutări prin munţi.

”Din toate informațiile de la momentul acesta, persoana a fost găsită nevătămată, fără alte probleme, acestuia terminându-i-se bateria de la telefon imediat după efectuarea apelului”, a declarat Radu Botezan, purtător de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Alba.

Întrebat dacă acesta a fost motivul pentru care bărbatul a fost găsit doar pe baza informațiilor oferite de el și nu prin localizarea GPS, purtătorul de cuvânt al ISU Alba a răspuns: ”ca reprezentant al ISU Alba nu dețin mai multe informații decât cele prezentate până acum. Au fost mai multe instituții implicate, noi fiind doar o parte dintre forțele și mijloacele angrenate”.

