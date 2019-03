A pocnit PĂCĂNELELE în direct: Un bărbat A DEVASTAT o sală de jocuri de noroc după ce a pierdut o SUMĂ URIAȘĂ. Totul a fost transmis LIVE pe Facebook (VIDEO)

Un bărbat din judeţul Vâlcea a devastat o sală de jocuri, după ce s-a supărat că a pierdut o sumă uriaşă la aparatul de păcănele, informează B1 TV. Când a văzut că are ghinion, nu a stat prea mult pe gânduri şi s-a năpustit cu pumnii asupra aparatului pe care l-a făcut ţăndări în doar câteva secunde. Mai mult, individul a transmis întreaga scenă live pe contul său de Facebook. Însă din păcate pentru el, jucătorul ghinionist trebuie să plătească pentru stricăciuni.

Enervat la culme de faptul că a pierdut 140.000 de lei la aparatul de păcănele, bărbatul din imagini a distrus aparatul care l-a lăsat sărac. Vâlceanul a transmis întreg momentul pe internet. Individul nu s-a calmat uşor, a lovit aparatul până când s-a rănit la mâini.

Înjurăturile nu au lipsit, iar angajaţii localului abia l-au calmat. Pentru fapta sa bărbatul a fost reţinut de poliţişti şi este şi bun de plată. Individul trebuie să mai plătească şi pentru pagubele provocate.

