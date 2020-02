Situaţie HALUCINANTĂ în Iaşi: Singurul act valabil al unui bărbat ÎN VIAŢĂ este certificatul de deces (VIDEO)

Un bărbat din Iaşi, în vârstă de 63 de ani, a fost declarat mort de către judecători, deşi el este în viață.

Acesta a aflat că medicii legişti l-au declarat mort în urmă cu 5 ani.

Bărbatul a descoperit că este mort în acte cand a vrut să îşi schimbe pasaportul.

Totul s-a ptrecut după ce, în urmă cu mai bine de 20 de ani, ieșeanul a plecat la muncă în Iugoslavia. Cum nu a mai primit niciun semn de la acesta, fiul său le-a cerut judecătorilor să îl declare mort, bănuind că ar fi decedat.

Astfel, în 2013, Judecătoria Iași a admis cererea formulată de reclamant și a declarat moartea tatălui său.

În baza acelei sentințe a fost emis şi certificatul de deces, pe 8 ianuarie 2015.

Acum, având doar certificatul de deces valabil, bărbatul nu poate cere anularea acestuia în instanţă. Reprezentanții Direcției Locale pentru Evidența Persoanelor le-au cerut magistraților Judecătoriei Iași să dispună anularea actului de deces emis, numai că judecătorii au respins acțiunea.

Specialiştii au precizat că legea spune că atunci când cel declarat mort printr-o sentință este în viață, e necesară formularea unei cereri de anulare a deciziei declarative de moarte.

Sentința inițială ar fi putut fi atacată, dar, conform datelor oferite de instanță, aceasta nu a fost contestată.

