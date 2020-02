DESCOPERIRE ȘOCANTĂ! Un bărbat a aflat un DETALIU UMILITOR despre soția sa după ce i-a umblat în telefon

Un bărbat din Marea Britanie i-a umblat soției sale în telefon, profitând de faptul că aceasta dormea.

Femeia începuse să se poarte ciudat, ceea ce l-a făcut pe soțul ei să caute răspunsuri, răspunsuri pe care le-a și găsit. Soția lui avea numeroase conversații cu un prieten comun, ba chiar urmau să se vadă pentru o partidă de amor, potrivit a1.ro.

Bărbatul a izbucnit în lacrimi de nervi și a decis să își confrunte soția la timp, pentru a preveni „evenimentul” și pentru a-și salva căsnicia.

„Totul a început după ce n-a născut fiul nostru, adică acum doi ani. De atunci tot avem probleme. Ne certăm destul de des pe seama banilor, dar și legat de viața amoroasă sau de sarcinile fiecăruia din casă. Nu mai avem parte de momente intime.

Eu am 36, ea are 33 și nu înțeleg de ce ne-am îndepărtat unul de celălalt. Am venit cu propuneri să ieșim din rutină, dar mereu am fost refuzat” a declarat bărbatul.