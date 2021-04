Bărbatul care a înjunghiat un poliţist şi a transmis atacul în direct pe Facebook, propus pentru arestare (VIDEO)

Un polițist a fost atacat de un bărbat chiar în fața unei secției de poliție. Individul a scos un cuțit și l-a înjunghiat pe agentul de serviciu.

Agresorul, un bărbat de 28 de ani, a fost prins de poliţist cu ajutorulunui coleg, fiind apoi reţinut pentru ultraj. Atacatorul a transmis live pe Facebook, imaginile fiind însoțite de mesajul ”Poliția moare, stai să vedeți”.

Procurorii susţin că poliţistul de la Secţia 9 a fost înjunghiat de către un bărbat cu un cuţit de bucătărie având o lamă de 20 cm, fără ca agresorul să aibă un motiv şi fără vreo avertizare prealabilă.

Agresorul, un tânăr de 28 de ani, din judeţul Ilfov, a fost reţinut pentru 24 de ore de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 şi va fi dus în faţa unui judecător cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, fiind acuzat de săvârşirea infracţiunii de ultraj.

"La data de 1 aprilie 2021, în jurul orei 23,40, inculpatul a intrat în curtea Secţiei 9 Poliţie, situată în municipiul Bucureşti, Şoseaua Pantelimon, nr. 290, sector 2, şi, cu un cuţit de bucătărie cu lama de aproximativ 20 de cm, mâner de 12 cm, fără niciun motiv şi fără vreo avertizare prealabilă, a înjunghiat persoana vătămată, poliţist aflat în exercitarea atribuţiilor serviciu, care purta uniforma de poliţist, în piciorul stâng, zona coapsei, cauzându-i leziuni traumatice (o plagă tăiată 2/1 cm la nivelul coapsei stângi, 1/3 distală pe faţa laterală) ce necesită un număr de 8-9 zile de îngrijiri medicale", se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, citat de Stiripesurse.ro.

Individul a transmis live incidentul. (Video aici)

"Intră să vezi cum spintec acum un poliţist în două", spune individul în înregistrarea făcută publică de Sindicatul Naţional al Poliţiştilor.

Polițistul a fost rănit superficial și nu a rămas internat.

Incidentul a avut loc în noaptea de 1 spre 2 aprilie 2021, în curtea Secției 9 Poliție.

