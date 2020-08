Bărbatul care l-a amenințat într-un Live pe Facebook pe Marcel Vela, audiat de Poliția Capitalei

„Fiul Mamei Omida”, cum este cunoscut Viorel Gongoi, a incitat la ură și discriminare într-un live pe Facebook, făcând referire la organele de poliție (pe care i-a numit corupți), dar și la ministrul de Interne, Marcel Vela. Interlopul a fost ulteriro ridicat de poliție dus la audieri.

Marcel Vela, amenințat pe Facebook de un interlop

„Băi omule, băi Vela, băi tată, bă! Bai Vela tu eşti de undeva din Mehedinţi, de-acolo. Cum poţi să fii ****. Băi, Vela, băi, întreabă-mă pe mine, pe Motor Viorel, zis Gongoi. Întreabă-mă pe mine de grupul, de departamentul celor care se ocupă cu grupările infracţionale, să îţi spun eu, Gongoi, ce notă poartă departamentul ăsta al tău şi cât de cretini şi cât de corupţi sunt. Bă, te rog frumos, uită-te bine la mine.

Tu eşti Vela, eu sunt Gongoi. Bă, întreabă-mă pe mine, trimite un reprezentant al tău să mă întrebe pe mine de grupul ăsta împotriva clanurilor, împotriva... băi, tu eşti **** prim-ministru ***? Băi, tu pe toate gunoaiele din România le faci clanuri?

Păi tu eşti poliţist, mă? Cum poţi tu să faci asemenea afirmaţii şi să permiţi mass-mediei, ziarelor, televiziunilor să vorbească de discuţiile...Bă, îţi garantez eu, eu am fost la discuţie, nu a venit niciun fel de poliţist, decât şeful grupării care era în zilele alea de serviciu, la Pian, că eu eram acolo şi întreabă-i că eu am vorbit, şi inclusiv cu şeful judiciarului de la Secţia a9a, dl Cătălin. Nu a venit, bă, niciun şef al Poliţiei Capitalei, niciun şef al Poliţiei Române, că ăştia nici nu ştiu care sunt gradele lor, bă! Băi Vela, voi aveţi nume, că sunteţi cei mai **** de pe pământ, voi miliţienii.

Cheamă-mă bă pe mine într-o zi şi stai de vorbă cu mine, Vela, şi îţi explic eu tot ce se întâmplă în departamentele tale din Poliţie. Bă, eu am cunoscut din 1980 până în anul 2020, cei mai mari poliţişti din România.

Întreabă-l pe Cristi Gheorghe, care a fost şeful Serviciului judiciar şi acuma e la Crimă organizată, bă, cine este Gongoi ăsta, bă şi o să vezi că eu într-adevăr, am avut schimb de opinii, schimb de păreri cu toţi marii lideri ai Poliţiei din România, ai auzit? dar fără a fi sifon. Am discutat ce e bine să faci, ceea ce nu e bine să faci. Deci dacă vrei aşa despre departamentul ăsta al Poliţiei Capitalei, întreabă-mă pe mine, că îţi spun eu. Nişte **** care se vinde pe 200 de dolari şi care.... O să îţi dau un dosar din care reiese...băi, Vela... probe indubitabile. Băi, treziţi-vă, băi, la realitate. Voi nu sunteţi de FBI. Sunteţi nişte **** miliţieni, bă! Ce antiterorism? Băi, câţi oameni cu bombe ai descoperit tu în România, că au aruncat clădiri în aer? Băi, Vela! Ce mari terorişti aţi descoperit, mă? Păi tu, dacă se bate doi jegoşi, doi ţigani, un cioban şi un ţigan, tu îi ridici la rang de clan?'', a afirmat Viorel Gongoi pe Facebook.

Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul Investigaţii Criminale s-a sesizat din oficiu în acest caz, cu privire la săvârşirea infracţiunii de incitare la ură sau discriminare,A MURIT TRAIAN BĂLĂNESCU! VESTEA TRISTĂ A ZILEI, ÎN ROMÂNIA!

„În cuprinsul actului de sesizare din oficiu reiese că în data de 24. 08.2020, în spaţiul virtual a fost lansată o sesiune video "în timp real", pe durata căreia, un bărbat utilizează în mod frecvent expresii şi opinii ce se pot constitui ca acte de incitare la discriminare la adresa unor categorii sociale şi profesionale, la adresa statutului şi instituţiilor sale, dar şi a poporului român", se arată într-un comunicat al Poliţiei Capitalei.

Interlopul Viorel Gongoi și-a cerut scuze pe internet

Ulterior, interlopul a postat o nouă înregistrare pe internet, în care își cere scuze persoanelor pe care le-a jignit în afirmațiile sale.

„Referitor la dl. Vela, ministrul de Interne, nu am nimic cu această persoană, nu îl cunosc, nu mă cunoaşte, am avut o atitudine asupra domniei sale pentru că este reprezentantul unei instituţii de care eu pur si simplu urăsc această instituţie..

Dl. Vela, mă consider distrus din toate punctele de vedere şi am să vă explic personal de ce, din 2015 până în 2020, eu nu mai sunt un om, eu sunt un cadavru care respir, mănânc numai din necessitate, mă consider victima sistemului pe care dvs. îl conduceţi, o parte a sistemului, pentru că nu mă refer la parchet. Dvs nu aveţi niciun fel de vină în acest fapt, dar aştept de cinci ani, dl. ministru, să mi se facă un dram de dreptate", a precizat interlopul în videoclip.

Explicații despre întâlnirea dintre șefii Poliției și interlopi

Secretarul de stat din MAI Bogdan Despescu și șeful Poliției Române, Liviu Vasilescu, au făcut precizări după apariția imaginilor video, publicate de Adevărul, care dovedesc că ofiţeri de rang înalt din Poliţia Română s-au întâlnit cu Elvis Pian şi reprezentanţii Clanului Duduianu, în noaptea de 8 spre 9 august, pentru a negocia condiţiile de înmormântare a interlopului Emi Pian.

Bogdan Despescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne:

„Nu fugim de responsabilitate. Cred că aceste acțiuni care au fost mediatizate au arătat implicarea noastră în activitățile de combatere a criminalității. Reiterăm faptul că nu tolerăm practici și acțiuni care nu respectă legea și avem toleranță zero, indiferent de calitatea celui care încalcă legea, inclusiv față de cei care divulgă acțiuni aflate în derulare sau informații din anchete”

Șeful Poliției Române, Liviu Vasilescu:

„A fost o operațiune oficială a Poliției pentru a asigura, prin toate mijloacele legaale, siguranța cetățeanului. Asigur cetățenii și pe toți colegii mei că n-am negociat și nu o să negociez niciodată siguranța cetățeanului și demnitatea polițistului”

Deşi capii Poliţiei au negat că s-ar fi întâlnit cu reprezentanţii clanului Duduienilor referitor la înmormântarea şefului clanului, Emi Pian, imaginile făcute publice îi contrazic. Însuşi şeful Poliţiei Române, dar şi cel al Poliţiei Capitalei ar fi fost prezenţi la negocieri. Tema a constituit-o rugămintea poliţiştilor ca Emi Pian să fie înmormântat cât mai rapid posibil, în condiţiile în care opinia publică fierbea pe motiv că poliţia nu a recţionat deloc la faptul că Duduienii au încălcat toate normele de protecţie anti-COVID.