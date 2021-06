Bârlad: Bărbat înarmat cu două topoare, imobilizat de forțele de ordine după o reclamație făcută de soție (VIDEO)

Imagini halucinante în Bârlad. Un bărbat înarmat cu două topoare a amenințat mai mulți polițiști și jandarmi, care au răspuns unui apel la 112 efectuat de concubina sa. Femeia se plânsese că e amenințată de acesta. Scandalagiul a devenit violent, iar autoritățile au fost nevoite să intervină în forță pentru a-l imobiliza, informează B1 TV în cadru Știrilor B1, prezentate de Luiza Cergan.

