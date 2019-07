Preşedintele USR, Dan Barna, a anunţat, luni seară, că alianţa USR-PLUS îşi va anunţa candidatul din alegerile prezidenţiale în maximum 2 săptămâni.

"Tocmai vin de la o rundă discuţii şi negocieri cu colegii din PLUS. Probabil într-o săptămână jumătate - două săptămâni vom avea o decizie finală în cadrul alianţei. Sâmbătă vom avea un congres al USR în care, conform statutului, va fi nominalizat candidatul USR pentru cursa prezidenţiale. Vom avea, sper eu, în câteva zile şi decizia alianţei. Va fi cu siguranţă un candidat unic. Vom avea o propunere de tandem candidat prezidenţiale şi variantă premier astfel încât să putem construi mai departe scenariul de Românie pro-europeană pe care apoi alianţa îl va duce în dezbaterea publică şi apoi în alegerile prezidenţiale şi în campania pentru locale şi parlamentare", a afirmat Dan Barna, în direct pentru B1TV.

Întrebat dacă va fi el sau Dacian Cioloş, Barna a subliniat că acest lucru se va decide în urma analizei.

Analiza nu se face dând cu banul sau stigă mai departe, este o analiză foarte pragmatică cu plusuri şi minusuri, oportunităţi şi elemente care trebuie adresate. Din perspectiva asta vom ajunge la o decizie care noi sperăm că va fi cea mai înţeleaptă", a afirmat Dan Barna, în direct pentru B1TV.

