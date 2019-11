Performanță pentru baschetul românesc: Echipa feminină 3x3 s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo

Baschetul românesc va fi prezent la Jocurile Olimpice de la Tokyo din vara lui 2020! Echipa feminină de 3x3 a reușit să obțină această calificare după ce s-a clasat în primele 4 țări în clasamentul mondial al federațiilor ce este realizat de FIBA.

"Romania va fi reprezentata in turneul feminin de baschet 3x3 din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, alaturi de Rusia, China, Mongolia si alte patru natiuni, care vor fi stabilite dupa disputarea unor turnee de calificare. Baschetul autohton obtine aceasta calificare istorica gratie pozitiei din clasamentul mondial al federatiilor nationale realizat de FIBA pana la data de 31 octombrie 2019, Romania situandu-se, la feminin, pe locul 4 in lume si pe locul 2 in Europa, in ce priveste baschetul 3x3.

In cadrul unei ceremonii organizate la la Utsunomiya (Japonia), la care au participat presedintele Hamane Niang si secretarul general Andreas Zagklis, Federatia Internationala de Baschet (FIBA) a anuntat oficial, astazi, numele primelor natiuni calificate la turneul de baschet 3x3 din cadrul Jocurilor Olimpice din 2020 in baza clasamentului mondial al federatiilor nationale. La feminin, ordinea finala din ierarhia mondiala realizata de FIBA pana la data de 31 octombrie 2019 a fost urmatoarea: 1. Rusia; 2. China; 3. Mongolia; 4. ROMANIA.

Celelalte patru echipe care vor participa la turneul olimpic feminin de baschet 3x3 de la Tokyo vor fi stabilite anul viitor, dupa disputarea a doua turnee preolimpice de calificare.

Pe aceasta cale, Federatia Romana de Baschet multumeste pentru aportul adus la aceasta calificare istorica pentru baschetul romanesc celor doua institutii care au sprijinit actiunile de baschet 3x3, Ministerul Tineretului si Sportului si Comitetul Olimpic si Sportiv Roman, partenerilor de la Sport Arena Streetball, precum si celor peste 1000 de sportive din Romania participante in ultimul an la competitiile de baschet 3x3, care au contribuit cu puncte importante in rankingul mondial.

Aprecierile noastre se indreapta, nu in ultimul rand, si catre ceilalti factori care au contribuit la aceasta reusita istorica: antrenori, cluburi, arbitri, oficiali, voluntari, unitati de invatamant, asociatii judetene sau doar simpli iubitori ai baschetului.

Romania a mai fost reprezentata o singura data in intrecerile olimpice, la editia de la Helsinki din 1952, atunci cand, in competitia masculina de baschet, nu a reusit accederea in faza grupelor principale, jucand doar doua meciuri preliminare cu Italia si Canada", se arată într-un comunicat de presă al Federației Române de Baschet.