Fostul președinte Traian Băsescu a susținut că el nu cred că Alexandra ar fi fost ucisă de către Gheorghe Dincă ci foarte posibil acesta este parte a unui clan care face trafic de persoane în afara țării.

"Credința mea este că e ieșită deja din țară. Ăsta nu a acționat singur. (...) În momentul de față, după mine, procurorii DIICOT și Poliția nu pot să nu ia în considerație un lucru esențial, că în timp ce ei stăteau la poartă, copilul era trecut dincolo de frontieră.

Nu știu dacă este așa, dar este clar că o astfel de rețea la dimensiunile la care pare a fi are legături și în punctele de frontieră și trece cu 2-3 fete odată", a susținut Traian Băsescu în emisiunea "Dosar de Politician" de pe B1TV.

Reamintim că deși Gheorghe Dincă a recunoscut că ar fi comis două crime, acesta nu le-a dat anchetatorii nicio dovadă privind locul în care s-ar afla cadavrele.

