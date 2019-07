Fostul președinte Traian Băsescu a declarat vineri, în cadrul Știrilor B1 TV, că situația crimelor în serie de la Caracal nu este caz de discutat în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Totuși, Băsescu susține că președintele Iohannis sau premierul ar fi trebuit să cheme imediat șefii Poliției.

”Nu este caz de CSAT și nu este un caz care poate fi amânat. (...) Ce treabă are CSAT-ul cu așa ceva? dacă te uiți în lege, nu vei găsi atribuțiuni care să justifice o astfel de acțiune a CSAT. Dar era altceva de făcut.

Pe mine nu m-ar fi răbdat inima să spun că discutăm marți. I-aș fi chemat pe toți și tot azi îi tundeam, îi bărbieream și îi dădeam afară. Șeful Poliției era primul care trebuia chemat, șeful Poliției județene, șeful Poliției Caracal trebuia chemat. Dacă cineva îmi spune că polițiștii din Caracal nu știau că acest individ este un idivid mai special, eu nu pot să cred asta. Întrebați orice polițist din București despre taximestriștii din București și vă vor spune toată fișa lor. Premier, președinte, cineva trebuia să-i cheme astăzi! Cum să stai până marți?”, a declarat europarlamentarul PMP.

Referitor la criticile liderilor politici la adresa STS, Traian Băsescu a precizat: ”Vor să protejeze Poliția în condițiile în care președintele ar trebui să știe că stăpânul stațiilor de emisie nu e STS, el primește informații de la operatori. Cum să ai tupeul să spui de STS, când ție copilul înainte să fie ucis ți-a dat toate datele de localizare? Pe mine asta mă revoltă”.

