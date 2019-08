Fostul președinte Traian Băsescu l-a criticat pe Alexandru Cumpănașu pentru că este prezent non-stop în presă după tragedia de la Caracal. Pornind de la vorbele tatălui Alexandrei, Băsescu a arătat că și unchiul fetei ar trebui să ofere decență și să nu mai caute să își facă publicitate pe acest caz.

"Acest om a făcut apel la ziariști să nu se mai bage, poate nu se mai bagă și domnul Cumpănașu care a introdus multă tensiune în povestea asta crezându-se probabil vreun fel de haiduc undeva într-o pădure în care trebuia să îl prindă pe bogătaș când trece cu trăsura. Mai bine ar sta acasă și și-ar vedea de treaba lui, să își încaseze sponsorizările de pe unde le încasează, dar să nu se mai ocupe de cazul ăsta pe care s-a urcat cu picioarele plecând de la ce considera el că e dreptul lui pentru că e unchiul Alexandrei. Să îi lase pe cei care se pricep. (...)

Cred că nu am văzut om mai lipsit de scrupule decât acest domn care se urcă pur și simplu pe cadavrul Alexandrei ca să își facă publicitate. Dacă îl durea, durerea este tăcută și acționa în tăcere fără să introducă atâta confuzie și atâtea zvonuri în spațiul public", a afirmat Traian Băsescu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.