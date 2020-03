Băsescu, despre ieșirea Armatei pe străzi: Statul pune o presiune formidabilă pe populație să respecte măsurile de limitare a epidemiei. Scopul și mijloacele sunt corecte (VIDEO)

Fostul președinte Traian Băsescu este de părere că ieșirea anjagaților Armatei pe străzi pentru a verifica dacă românii respectă restricțiile de circulație impuse în cadrul stării de urgență este o măsură bună. Europarlamentarul PMP consideră însă că autoritățile trebuiau să impună carantina generalizată încă de acum 30 de zile.

Întrebat, într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, cum vede ieșirea Armatei pe străzi, Băsescu a răspuns: ”Categoric, este o măsură bună. Instituțiile statului au obligația să probeze că pot implementa ceea stabilește politicul. Structura de conducere a Ministerului Administrației și Internelor a stabilit niște măsuri care nu sunt rele și ele trebuie implementate. Până acum, implementarea legată de izolarea oamenilor în case a fost o batjocură care ne va costa foarte mult. Vom avea foarte mulți diagnisticați cu virusul acesta.

Începând de astăzi, se pare că, în sfârșit, s-a decis luarea tuturor măsurilor pentru ca ceea ce a stabilit MAI să se și întâmple.

Statul, într-adevăr, exercită o formă de presiune formidabilă pe populație, să respecte deciziile care pot micșora dimensiunile epidemiei. Scopul este corect și mijloacele sunt corecte”.

Întrebat, de asemenea, dacă, din punctul său de vedere, măsurile trebuiau înăsprite și mai mult, Traian Băsescu a răspuns: ”Suntem unde trebuia să fim la început, în prima zi. Suntem în urma epidemiei cu vreo 30 de zile. Ce s-a pierdut nu se mai poate recupera. Acum, problema este să limitezi epidemia la nivelul la care va fi. Măsurile statului român sunt cu 30 de zile în urmă. De 30 de zile trebuia să fie impusă ferm carantina generalizată și pentru că nu a fost, vom avea foarte multe victime și foarte mulți oameni îmbolnăviți. Este un cost pe care cei care au spus că mergem gradual și l-au asumat. Atunci când te hotărăști ca la o asemenea periculozitate și rapiditate de extindere a unei epidemii să introduci gradual măsuri înseamnă că ori ești inconștient, ori nu îți dai seama, tehnic, ce se întâmplă. (...) Vom vedea efectele în jurul Paștelui”.

