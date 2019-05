Fostul președinte Traian Băsescu a cerut înlocuirea guvernului condus de Viorica Dăncilă ca urmare a rezultatului din alegerile europarlamentare și a haosului din interiorul PSD de după condamnarea la închisoare a lui Dragnea.

"Trebuie să se termine guvernarea. Ei nu mai pot guvernarea. Varianta este mandatul predat la președinte și să găsească președintele o soluție pe care înțeleg că o dorește, adică dorește demisia guvernului, a cerut-o public, înseamnă că știe și ce vrea să facă că altfel nu cerea public.

Acesta a arătat că un guvern de uniune națională ar fi cea mai bună soluție în acest moment.

"Varianta ar fi PNL + USR + Ponta, (nr. PMP) dacă ne invită, ei ne țin deopartea, niciodată USR și PNL nu apelează. Categoric (nr. aș vota un guvern de uniune națională)", a afirmat Traian Băsescu.

Fostul președinte a subliniat că acest guvern ar trebui să avem "obiective limitate până la alegeri".

