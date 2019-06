Fostul președinte Traian Băsescu a comentat, în direct pentru B1TV, zvonurile din presa internațională despre posibilitatea ca Iohannis să ajungă președintele Consiliului European. Actualul europarlamentar PMP a arătat că probabil Iohannis nu a respins aceste informații pentru că este un subiect ce se discută la Bruxelles, dar a arătat că ar fi o funcție inferioară celei de președinte al României.

"Președintele nu a negat pentru că probabil este subiect de discuție pentru că desemnarea noului președinte al Consiliului European coincide cu terminarea mandatului său, deci este un lucru esențial când e vorba de președintele Consiliului European să fie politicieni disponibili din punctul de vedere al părăsirii funcție, cum a fost Tusk la momentul când a fost desemnat. Cred că din acest motiv nu a negat.

Poziția, funcția de președinte al Consiliului European este o funcție infinit mai mică decât una a unui șef de stat. Rolul președintelui Consiliului European nu este nici de elaboreze politici, nici de a lua decizii precum e cum ia președintele Comisiei Europene. El pregătește ședințele Consiliului European, de asta s-a și înființat această funcție. Este o funcție mai mult organizatorie, fără forță politică decizională cum este președintele Comisiei Europene", a arătat Traian Băsescu în emisiunea "Dosar de Politician".

Fostul președinte a subliniat că el, dacă ar fi în locul lui Iohannis, nu ar părăsi Palatul Cotroceni pentru Consiliul European.

"Iohannis a prima șansă să ia al doilea mandat de președinte al României ceea ce înseamnă o funcție grea în Uniunea Europeană. (...) Eu nu aș renunța în locul dânsuia la funcția de șef de stat pentru o funcție de președinte al Consiliului European", a declarat Băsescu.

