Băsescu: Prefer spitalele de stat. Am văzut destule cazuri în care oamenii au ales privatul, și au ajuns tot la stat, pentru că n-aveau echipamentele necesare pentru intervenție (VIDEO)

Traian Băsecu, fostul președinte al României, a precizat, pentru B1 TV, că el preferă spitalele de stat, și nu pe cele private.



„În modul cel mai cinstit, eu nu optez pentru spitale private. N-am chef, dacă ajung într-un moment critic, să sune salvarea să mă ducă la un spital de stat. Prefer să mă duc direct la spital de stat, dacă tot e să mă duc. Am văzut destul de multe cazuri în care oamenii s-au dus în spital privat, având resurse, și au ajuns la spital de stat, pe urmă, pentru că nu aveau toate echipamentele pentru intervenție. Dar nu asta e problema. Problema este că românii nu înțeleg că esența nu este să-mi crească salariul, fără ca eu să am o creștere de productivitate, ci esența este ca statul să facă ce trebuie să crească calitatea vieții”, a spus fostul șef de stat, pentru B1 TV.

