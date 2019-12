Fostul președinte Traian Băsescu a criticat în termeni duri decizia Guvernului de a desființa secția special de anchetare a infracțiunilor din justiție. Acesta a arătat că justiția s-a decredibilizat singură după 2015.

“Ceea ce s-a întâmplat în 2015 cu acea penibilă prezentare continuă a celor prezentați cu cătușe la mâinie, cu arestări preventive, a fost ceea ce a fost declicul decredibilizării justiției din România. Pe urmă au ieșit la iveală arestările preventive, dar care s-au finalizat cu anchitări și atunci te întrebi de ce oamenii au fost băgați în arest preventiv, ținuți cu lunile, sau acel episod incredibil Rarinca în care se termină un proces și pentru că era vorba de doamna Stanciu se aprobă recursul extraordinar în câteva ore și se judecă în câteva zile și acel om obișnuit care era Rarinca a văzut ce înseamnă să te pui cu un potentat”, a afirmat Traian Băsescu în emisiunea Dosar de Politician de pe B1TV.

Concret, Traian Băsescu a prezentat datele dintr-un raport al Inspecției Judiciare privind anchetele pe care DNA le făcea asupra magistraților.

“Avem o situație în care sper că unii dintre cei care spun – nu vă atingeți de DNA – vor înțelege de ce trebuie spusele lucrurile și corectate și trebuie făcut să nu ne mai întoarcem la ele. DNA a avut 2902 dosare de magistrați în cercetare. Cercetarea a fost în atribuțiile unei secții despre care nici eu ca șef de stat nu am știut că există și cred că foarte puțini au știut că există înființată în DNA o secție pentru magistrați, un serviciu înființat în ianuarie 2014 și care în 4 luni și jumătate a înregistrat 2902 dosare pentru magistrați din care 1459 de dosare care vizează 845 de procurori și 1443 de dosare care vizează 1962 de judecătări, deci aproape jumătate din judecătorii țării aveau un dosar la DNA. Sunt datele Inspecției Judiciare dintr-un raport care din ce știu e aprobat de CSM. Ăsta era mecanismul de șantaj prin care DNA obținea condamnări. Au fost 5935 de măsuri tehnice pe magistrați. Și atunci toți cei care spun că trebuie să desființăm secția specială nu vor să facă decât să ne întoarcem aici. (...) Supravegherea cum a fost la fiica mea care avea supraveghere inclusiv în dormit, acasă la domiciliu”, a arătat fostul președinte.

