Traian Băsescu, despre scandalul colaborării cu Securitatea: "CNSAS nu a interpretat în mod corect documentele / Vă asigură că voi câştiga acest proces"

Fostul preşedinte Traian Băsescu a comentat, în direct pentru B1TV, scandalul în care este implicat în prezent odată cu sesizarea făcută de Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS) la Curtea de Apel Bucureşti pentru a se stabili dacă fostul președinte Traian Băsescu a avut sau nu calitatea de colaborator al fostei Securități.

"Am aflat astăzi că parte din documentele pe care le-a folosit CNSAS au fost furnizate de curând de SRI. Dacă informaţia mea este corectă pe 9 aprilie. Documentele pentru care nu am nicio explicaţie de ce nu au fost furnizate de când s-a predat arhiva la CNSAS.

Documentele au fost furnizate în preajma campaniei electorale şi valorificate de CNSAS în campanie. Iar acum continuă în mod firesc de data asta după ce Curtea de Apel a deschis accesul la dosar, continuă furnizarea de informaţii. Dar până astăzi, CNSAS a scos foarte multe documente din dosar şi le-a distribuit presei, în mod deosebit Antenei 3.

În ceea ce mă priveşte vă asigur că voi câştiga acest proces şi spun asta în condiţiile în care îmi sunt cunoscute toate documentele. Sigur, procesul este unul delicat. Este delicat pentru că se bazează e lucrururile care s-au petrecut acum peste 40 de ani. Am să găsesc resurse să mă apăr de interpretările incorecte ale CNSAS", a afirmat Traian Băsescu.

Fostul preşedinte a mai acuzat CNSAS că nu a interpretat în mod corect documentele primite când a decis sesizarea instanţei.

"Raportul este făcut. SRI a furnizat nişte documente de ultimă oră în baza cărora CNSAS poate fi îndreptăţit să transmită o astfel de solicitare către Curtea de Apel Bucureşti cu condiţia să interpreteze corect documentele, ceea ce nu au făcut. Eu sper că acest proces se va desfăşura foarte rapid şi eu sunt convins că, în proporţie de 95%, CNSAS nu are nicio şansă să câştige acest proces", a precizat Băsescu.

Ales europarlamentar, Băsescu a arătat că acesta scandal îl va face probabil să renunţe la a negocia pentru o comisie pe care o viza.

