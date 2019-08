Fostul președinte Traian Băsescu a criticat, în emisiunea "Dosar de Politician" de pe B1TV, faptul că nicio autoritate din țara asta nu coordonează acțiunile de după tragedia de la Caracal. Întrebat ce ar fi făcut el dacă ar fi președinte în acest moment, europarlamentarul PMP a arătat că ar fi chemat pe toți în jurul meu pentru a stabili cum trebuie acționat și nu ar avea nicio ezitare să implice și SRI sau SIE.

"În primul rând nu aș fi lăsat instituțiile să ajungă aici, dar din prima clipă când s-a văzut și era ușor de intuit că va fi o explozie mediatică și va aduce populația în fața unei realități extrem de neplăcute să constate că instituțiile statului nu sunt capabile să își facă treaba, era evident că cineva trebuia să frâiele imediat în țara aia.

Ca președinte nu mi-ar fi fost rușine să îi înșir în jurul mesei, pe o parte poliția, pe o parte parchetele, și de ce nu, eu nu aș fi ezitat să chem structurile de informații, SRI și SIE. În astfel de momente cheia este informația obținută la timp și decizie imediată.

Deși este evident că instituțiile încă nu se corelează la o săptămână de la declanșarea crizei nu vine nimeni să se așeze în capul mesei, îi lasă de capul ceea ce nu este în regulă", a afirmat Traian Băsescu.

Fostul președinte a mai criticat faptul că SRI și "Doi și-un Sfert" au fost scoși din joc privind astfel de operațiuni și a arătat că Poliția nu este capabilă acum să pună informațiile cap la cap.

