Basistul trupei Holograf îl apără pe Dan Bittman: „Nu înțeleg de ce oricine are alte păreri decât varianta oficială este automat incriminat. Ziarul «Scânteia» a închis redacția de mult”

Iulian-Mugurel Vrabete, basistul trupei Holograf, l-a apărat pe Dan Bittman, în condițiile în care colegul său s-a confruntat cu un val de critici după declarațiile legate de epidemia de COVID-19.

Basistul trupei Holograf îl apără pe Dan Bittman. Ce a spus Iulian-Mugurel Vrabete

„E momentul sa spun ceva. Dan Bittman este prietenul si colegul meu de peste 33 de ani. O varsta biblica, pentru cine are cunostinte in domeniu. Aveti dreptul la parerile dumneavoastra, dar nu inteleg de ce oricine are alte pareri decat varianta oficiala este automat incriminat. Ziarul «Scanteia» a inchis redactia de mult. Cu riscul infatuarii, va spun ca am un IQ peste medie, am absolvit facultati si mastere. Mie imi pute ceva, si cred ca multora la fel. Nu pot sa trag concluzii, pentru ca nu am date corecte, dar, ca un om care a intrat si la Matematica si care a absolvit Arhitectura, atunci cand intre cauze, masuri si efecte nu se pupa ceva, mie imi pute a nestiinta, a impostura, fie si a conspiratie. Asadar, cei care il ataca pe Dan vor fi eliminati din lista mea. Va doresc succes cu parerile dumneavoastra, dar nu am chef sa le ascult. Pandemie placuta”, a scris Iulian-Mugurel Vrabete, luni, pe Facebook.

E momentul sa spun ceva. Dan Bittman este prietenul si colegul meu de peste 33 de ani. O varsta biblica, pentru cine are... Publicată de Iulian Vrabete pe Duminică, 25 octombrie 2020

Ce declarase Dan Bittman

Solistul trupei Holograf a publicat pe Facebook un mesaj în care își exprimă revolta față de mesajele repetate de tip Ro-Alert care au fost emise de autorități în București în contextul în care rata cazurilor de infectare cu coronavirus a depășit pragul de 3 la mia de locuitori și au fost aplicate noi restricții. „Nu e de ajuns minciuna Covid, acum trebuie să suport și alertele astea penibile și mincioase pe telefon. Când ieșim băieți și fete?!”, a scris Dan Bittman pe Facebook. Ulterior, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii „Se întâmplă acum”, el a explicat că nu contestă existența COVID-19, dar i se pare prea mult faptul că de nouă luni „i s-a luat dreptul la muncă”.

„E un drept constituțional să protestăm, e dreptul nostru la viață și la muncă. Mie mi s-a luat, de nouă luni, un drept fundamental, dreptul la muncă. Dreptul la muncă implică și dreptul la viață. Am trei copii pe care trebuie să-i țin la școli... Și nu numai mie, mă gândesc că sunt sute de mii de oameni care gândesc în acest fel. Uitându-mă ce se întâmplă în țări mai civilizate sau mai adânc ancorate în democrație, observ că oamenii aceia știu să se protejeze chiar dacă au poate un număr mai mare de infectări decât al nostru, dar morbiditatea în anumite țări este aproape de zero sau mică, ceea ce noi nu reușim de la începutul pandemie până acum, de la primul mort așa-zis de COVID, care săracul a murit de o comorbiditate, până astăzi când avem mii de infectări pe zi, așa-zise mii de infectări pentru că eu nu cred că sunt chiar atât de multe. Vorbind cu prieteni doctori mi s-a povestit și mie că un singur pacient poate să aibă câte patru-cinci testări și să zică lumea că sunt patru-cinci cazuri diferite. Cred în COVID, nu instig pe nimeni să iasă, este părerea mea însă că e suficient, gata”, spunea Dan Bittman.