Bătaie ca-n vestul sălbatic în centrul Capitalei. Două grupuri rivale s-au luptat cu bâte şi topoare chiar sub ochii trecătorilor. Trei oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale, în urma scandalului. Vecinii acestora susţin că astfel de episoade sunt la ordinea zilei, între cele două tabere. Scenele au fost surprinse de camerele de supraveghere din zonă.

Scenele teribile au fost surprinse aseară de camerele de supraveghere, pe o stradă din centrul Capitalei. În imagini se vede cum indivizii înarmaţi lovesc tot ce le stă în cale. În timpul atacului, un bătrân prins la mijloc a fost bătut cu sălbăticie şi a ajuns la spital pentru îngrijiri medicale. Tot la spital a ajuns şi nepotul său.

Potrivit victimelor, de vină ar fi vecinii lor deoarece aceştia le cer taxă de protecţie acestora, de când s-au mutat în cartier. Supăraţi că nu primesc banii, scandalagii declanşează răfuiala ori de câte ori este nevoie.

Scandalul a încetat abia când poliţiştii şi jandarmii au interevenit de urgenţă. Oamenii legii au comfirnat ca este vorba de un conflict mai vechi şi că nu este prima confruntare violentă dintre aceştia. Doi dintre scandalagii au fost reţinuţi şi duşi la secţie.

