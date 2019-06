Bătaie ca în filme în centrul Iaşiului: Mai mulţi tineri îşi cară pumni și picioare! (VIDEO)

O bătaie sălbatică a fost filmată în centrul Iaşului, sâmbătă de dimineaţă, fiind surprinşi mai mulţi tineri care îşi cară pumni și picioare chiar în mijlocul drumului.

Două grupuri de tineri s-au luat la bătaie dis de dimineaţă în cartierul ieşean Tudor Vladimirescu, în faţa unui fast food.

Un trecator a decis sa filmeze intreaga altercatie, ulterior postand-o pe grupul Esti din Iasi daca.

Pare a fi o secventa dintr-un film cu cascadori, insa scenele sunt cat se poate de reale. Si dureroase pentru cei care au incasat bataia. Incidentul a avut loc astazi dimineata, in jurul orei 07:00, insa nimeni nu stie de la ce a pornit

