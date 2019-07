Scene nemaivăzute vreodată în România, care au fost filmate în urmă cu puțin timp. Clanul Sportivilor și-a stabilit șeful zonal, ca între mafioți, după o bătaie de numai câteva secunde. Bebino i-a dat "interval" celebrului Bibiloi, iar CANCAN.RO a făcut rost de imaginile care îi terifiază chiar și pe cei din trupele antitero.

LACRIMI AMARE ÎN MUZICA POPULARĂ! BIATA IRINA LOGHIN! S-A ÎNTÂMPLAT DUPĂ ACCIDENTUL VASCULAR! IMAGINI GREU DE PRIVIT (GALERIE FOTO)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.