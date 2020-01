Bătaie de joc pe BANI PUBLICI! Cum încasează șefii DEMIȘI de la CNAIR salarii în continuare (VIDEO)

Situaţie şocantă la CNAIR! Nouă angajaţi din cadrul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii au depăşit în patru luni o mie de zile de concediu medical. Ceea ce este alaramant este faptul că aceştia au fost plătiţi suta la sută de către statul român deşi îşi schimbau boala frecvent. Specialiştii trag un semnal de alarmă şi spun că aceste episoade nu sunt recente iar concediile medicale de la CNAIR sunt o modă în rândul angajaţilor.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.