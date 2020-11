Bătaie de joc pe bani publici. Inaugurat cu mare fast de Sorin Oprescu după o investiție de 11 milioane de lei, trotuarul rulant din Gara de Nord a ajuns o ruină (VIDEO)

Trotuarul rulant din Gara de Nord, pentru care Primăria Capitalei a cheltuit 11 milioane de lei și care a fost inaugurat cu mare fast de Sorin Oprescu în urmă cu șapte ani, a ajuns o ruină, iar bucureștenii nu au apucat să se bucure niciodată de investiția uriașă, potrivit B1 TV.

