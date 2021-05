Bătaie de stradă în județul Vaslui. Scandal între două clanuri rivale, cu bâte, săbii și topoare. Totul a început când un băiat a fost adus în fața staborului, pentru o poveste de dragoste cu iz de telenovelă (VIDEO)

Două clanuri rivale au fost protagonistele unei bătăi de stradă în toată regula, în comuna Băcești din județul Vaslui. Luptele ar fi început atunci când un adolescent în vârstă de 14 ani a fost adus la judecata staborului, pentru că întreținea relații sexuale cu o fată din clanul rival. Rudele băiatului au intervenit, iar situația a degenerat într-un conflict general.

