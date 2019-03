Bătaie sângeroasă între două familii rivale: Totul a pornit de la un sărut (VIDEO)

Bătaie sângeroasă cu bâte şi săbii, pe o stradă din Arad. Membrii a două familii rivale s-au războit după ce o fată de 12 ani s-a sărutat cu un vecin cu opt ani mai mare decât ea. Un poliţist care locuieşte în apropiere şi care se afla în concendiu a intervenit să aplaneze conflictul, dar a fost la un pas să fie şi el bătut. Numai norocul a facut ca din toată această scenă extrem de violentă nimeni să nu fie rănit grav.

Scenele violente au avut loc pe o strada din Arad, într-un cartier cu blocuri sociale. Rudele unei fete de 12 ani au văzut-o în timp ce se săruta cu un vecin, care este cu opt ani mai mare. Plini de revoltă, oamenii au pornit spre casa băiatului cu bâte și cu o sabie. Între cele două familii a izbucnit un război în toata regulă, în plina strada. Agresorii s-au lovit cu pumnii și cu picioarele și au spart geamurile unor apartamente din zonă. Speriați de moarte și de țipetele de groază ale femeilor implicate în incident, vecinii au sunat de urgență la 112.

Un polițist aflat în concendiu a intervenit pentru a pune capăt violențelor, însă a fost și el la un pas să fie bătut.

”În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tulburare a liniștii și ordinii publice. De asemenea, au fost aplicate mai multe sancțiuni contravenționale. Colegii mei efectuează cercetări și sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare”, a declarat Claudia Iuga, purtător de cuvânt IPJ Arad.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor în care a izbucnit conflictul.

