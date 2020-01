Imagini cu lupta sângeroasă dintre interlopii Joe și Bebino. Ambii sunt acuzaţi de tentativă de omor (VIDEO)

Marius Alin Alecu, alias Bebino, şeful Clanului Sportivilor, a fost arestat pentru 30 de zile. Interlopul, tăiat cu sabia de Cezar Petcu, a fost transferat de la Spitalul Sfântul Pantelimon la Spitalul Penitenciarului Jilava, informează B1 TV. Cezar Petcu, zis Joe, care dispăruse imediat după atacul din cartierul Tei-Toboc, convenise cu polițiștii să nu îl mai caute, că va veni el de bună voie. Acesta s-a predat luni Poliţiei. Joi au apărut şi primele imagini cu măcelul interlopilor.

Bătaia dintre interlopi a fost surprinsă de camerele de supraveghere amplasate în zonă. În imaginile prezentate de CanCan se poate observa că Emil Marius Alecu, zis Bebino, aflat acum în arest preventiv, încearcă să-şi oprească hemoragia de la picior şi vorbeşte la telefon.

