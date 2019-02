Caz ȘOCANT în Sibiu! Bătaie violentă între două eleve. ”Te omor, ai înțeles?!” (VIDEO)

Două eleve au fost filmate în timp ce se băteau într-un parc din Sibiu.

Incidentul a avut loc luni după-amiază și a fost filmat de alți elevi, care le-au încurajat pe cele două să se bată în continuare.

Una dintre fete este elevă la Liceul Tehnologic „Avram Iancu” din Sibiu, iar cea de-a doua studiază de la Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna”.

Pe fundal se aude, printre înjurăturile fetelor, și cum un băiat le cere să se lovească „mai tare”. Iar una dintre fetele implicate a spus, la un moment dat: „Te omor, ai înțeles?”, scrie oradesibiu.ro.

În caz, autoritățile s-au autosesizat și au demarat o anchetă.

