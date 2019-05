Scene halucinante au fost surprinse ieri pe holurile Spitalului Județean din Timișoara.

O asistentă și un paznic şi-au împărţit pumni şi picioare, chiar sub ochii pacienţilor care priveau îngroziţi. Un bărbat care a vrut să calmeze spiritele a fost împins de către paznic. Întreg momentul a fost filmat de unul dintre pacienţi, care a postat ulterior filmuleţul.

Agentul de pază, în vârstă de 43 de ani, spun polițiștii, ar fi refuzat să o lase să intre în spital pe fiica asistentei. Femeia și bărbatul au început să se certe, iar apoi scandalul a degenerat.

Au început să se lovească fără nicio jenă, chiar sub ochii pacienţilor.

Spre finalul filmării în video, poate fi observat un bărbat care vrea să treacă de ușă pentru a-i despărți pe cei doi, însă fără succes.

BOMBĂ ÎN SHOWBIZ! ANTONIA ȘI-A FĂCUT DE CAP CU DELIA! ALEX VELEA A FĂCUT INFARCT CÂND A VĂZUT IMAGINILE

Polițiștii timișoreni au fost sesizați abia după câteva ore de la bătaie, iar acum au deschis un dosar pentru loviri şi alte violenţe.

Conducerea Spitalului a anunţat că va fi înfiinţată o comisie care va analiza incidentul. Cei doi bătăuşi riscă să rămână fără locul de muncă în urma episodului violent. Oamenii legii îi cercetează pe ambii scandalagii pentru lovire sau alte violențe. Atât asistenta cât și paznicul au depus plângeri unul împotriva celuilalt.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.