Bătaie la Spitalul de Pediatrie din Ploiești: Paznicul de la camera de gardă, lovit cu pumnii și picioarele. Agresorul s-a făcut nevăzut (VIDEO)

Este anchetă la Ploiești după o bătaie ca-n filme la Spitalul de Pediatrie. Un bărbat l-a snopit în bătaie pe paznicul de la camera de gardă, după ce acesta l-a rugat să vorbească mai încet la telefon, informează B1 TV. Agresorul s-a făcut nevăzut, dar a fost prins şi reţinut ulterior și riscă până la cinci ani de închisoare.

Totul a pornit de la faptul că un bărbat în vârstă de 32 de ani, care venise la spital cu un copil cu arsuri, vorbea foarte tare la telefon, deranjând ceilalți pacienți care așteptau pe hol.

Paznicul l-a rugat să vorbească mai încet însă agresorul și-a continuat conversația. Când paznicul a încercat din nou să-i spună să păstreze liniștea, bărbatul s-a înfuriat și l-a luat la bătaie pe acesta.

Medicii, asistentele și pacienții s-au speriat când au auzit țipetele victimei, iar activitatea din camera de gardă a fost blocată până când bătăușul s-a făcut nevăzut.

Managerul spitalului a anunțat incidentul la 112, iar polițiștii l-au prins pe agresor și l-au dus la secție pentru audiere. Bărbatul a fost prezentat în fața instanței cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile și se află acum în arest. El nu și-a recunoscut faptele.

