Bătaie ruptă din filme într-un liceu din Botoșani. Două eleve au transformat sala de clasă într-un ring de box (VIDEO)

Pe zi ce trece, sala de clasă se transformă în ring de box. Pauzele nu mai sunt o sursă de recreere pentru copii, ci momentul în care îşi rezolvă disputele. În Botoşani, două fete s-au bătut în incinta liceului fără ca cineva să intervină. Mai mult, colegii celor două în loc să le despartă, le încurajau să continue bătaia.

Scenele revoltătoare au avut loc în plină zi la un liceu din Botoşani. Cele două fete au aşteptat să vină pauza pentru a şi regla conturile. Când profesorul a plecat din sala de curs, a început scandalul. După ce s-au jignit şi ameninţat. cele două s au luat la bătaie. Una dintre ele a fost lovită cu pumnii şi picioarele până aproape a leşinat.

Bătaia a durat minute în şir şi nimeni nu a intervebnit. Ba chiar, colegii celor două făceau galerie, în loc să le oprească. Mai mult unul dintre băieţi a filmat scena şi a postat o pe internet. Aşa a aflat şi conducerea şcolii de incident.

Astfel inspectoratul Şcolar din Botoşani a deschis o anchetă pentru a stabili ce sancţiuni se impun. Totodată, o anchetă a fost demarată și de Poliție. Cele două eleve riscă să fie suspendate pentru fapta lor.

