A fost bătaie în centrul Craiovei între ultraşi, înainte de meciul dintre Universitatea Craiova şi Viitorul Constanţa. Suporterii au devastat barul deținut de Gică Craioveanu.

Cu două ore înainte de startul partidei dintre Universitatea Craiova şi Viitorul Constanţa, în centrul orașului s-a iscat un conflict violent între ultrașii echipei lui Adrian Mititelu și cei care susțin formația din Liga 1.

Cel două tabere s-au întâlnit chiar pe o terasă deţinută de fostul fotbalist Gică Craioveanu. A urmat o ploaie de pumni şi picioare, ba mai mult, combatanţii au aruncat cu scune, sticle şi mese.

Ultraşii au intrat până si peste angajaţii restaurantului şi i-au ameninţat cu bătaia pentru că susţin echipa Universităţii şi nu pe cea patronată de Adrian Mititelu, care se află acum în liga a treia.

Potrivit Iuliei Calancea, asociata lui Gică Craioveanu, chiar şi ea a fost ameninţată cu moartea de susţinătorii lui Mititelu.

În urma lor a rămas un adevărat dezastru. Pagubele se ridică la câteva mii de euro, iar poliţia a deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice şi îi caută pe bătăuşi.

