Scene HALUCINANTE în Ploiești: Doi șoferi s-au luat la bătaie în trafic (VIDEO)

Scene halucinante au fost surprinse pe o strada din Ploiesti.

Doi şoferi au oprit maşinile în mijlocul străzii şi s-au luat la bătaie, chiar sub ochii celorlalţi participanţi la trafic.

Incidentul a avut loc miercuri, în cartierul ploieştean Bariera Bucureşti, în jurul orei 18.00.

Unul dintre cei doi bătăuşi opreşte maşina în mijlocul străzii şi se dă jos din autoturism, potrivit unei filmări făcută de un alt participant în trafic.

În acelaşi timp, şi rivalul său coboară din maşină, iar cei doi încep să se ia la bătaie chiar sub ochii trecătorilor.Chiar şi aşa, nimeni nu a sărit însă să intervină pentru a aplana conflictul.

După câteva minute, agresorul s-a oprit, iar cei doi s-au urcat înapoi în maşini şi s-au făcut nevăzuţi ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Deocamdată niu se cunoaşte motivul pentru care aceştia s-au luat la bataie. Imaginile au ajuns acum la polițiști, care anunță că au început cercetările în acest caz.

