O situaţie incredibilă a avut loc în judetul Iaşi. Un barbat a avut parte de 36 de ore de cosmar, dupa ce a suferit doua crize de epilepsie si a fost la un pas sa fie rapus si de sistemul medical din Romania. Omul a fost dus iniţial la spitalul din Pascani, după care a fost trimis la Institutul de Psihiatrie din Iasi. Nici aici nu şi-a găsit locul şi a fost trimis la spitalul de Neurochirurgie. Apoi a luat-o de la capăt. Până la urmă a rămas internat la neurochirurgie.

Totul s-a intamplat in satul Buda, comuna Lespezi, judetul Iasi, cand barbatul a inceput sa se simta rau. Vazand ca acesta a facut o criza de epilepsie, membrii familiei i-au acordat primele ingrijiri si au solicitat interventia unui echipaj medical. Au aşteptat vreo 40 de minute pânã sã vinã salvarea. Şi apoi a început periplul între spitale. Întâi omul, care, între timp, a mai suferit o crizã de epilepsie, a fost dus la Paşcani, însă aici medicii au ridicat din umeri şi l-au urcat iar în ambulanţă.

De aceastã dată cu destinaţia Iaşi. Iar aici a luat spitalele la rând. Întâi la Psihiatrie, dupã aia la Neurochirurgie şi apoi la Unitatea de primiri urgenþe de la spitalul Sfantul Spiridon. Şi nu o datã, ci de vreo trei ori.

"Din pãcate nicio faptă nu rămâne nepedepsitã. Intenţia noastră este de a face un spital de urgenţă în care un astfel de pacient cu o patologie complexă poate fi tratat repede şi bine ca în secolul 21 cu toate specialităţile necesare într-un singur loc. Intenţiile ne-au fost sabotate de fiecare dată", a spus medicul Tudor Ciuhodaru.

După 36 de ore, pacientul a rămas internat la spitalul de neurochirurgie. \

"O simptomatologie clară presupune, o evaluare completă. Dacã vorbim despre un sindrom, pot exista mai multe cauze care pot să ducă la un astfel de lucru, patologie cardiovasculara, tulburări hidroelectrolice, patologie neurologicã. Acestea ar trebui să fie rezolvate intr-un singur loc", a mai spus medicul Tudor Ciuhodaru.

