O bătrână din Iași a fost bătută și jefuită de trei indivizi, chiar în incinta Gării Internaționale. Din cauza rănilor, femeia a stat mai bine de o săptămână în spital și ca și cum nu ar fi fost de ajuns, bătrâna nu a fost căutată în toată această perioadă de nici un membru al familiei.

ULTIMA ORĂ! "ALEXANDRA MĂCEȘANU TRĂIEȘTE. PROBELE VOR TRIMITE ANUMITE PERSOANE LA PUȘCĂRIE". ANUNȚUL FĂCUT DE FAMILIA TINEREI (GALERIE FOTO)

Femeia se numește Maria Ciornilă, are 63 de ani și este din comuna ieșeană Popești. O plimbare până la piață, într-o zi de duminică, s-a transformat într-un coșmar pentru ea. Femeie își aștepta nepoata în gară, când a fost atacată de trei tâlhari. Deja începuse să se întunece, iar cum bătrâna nu avea telefon mobil, nu avea cine să o anunțe dacă s-a schimbat ceva între timp.

La un moment dat, din senin, trei oameni ai străzii au tăbărât pe ea și au început să o bată. Cu pumnii și cu picioarele, în față și în spate. Când a început să strige după ajutor, tâlharii s-au speriat și au fugit cu tot cu plasa ei cu mâncare.

ROMÂNIA, ÎN LACRIMI: FLORIN PIERSIC JR., MESAJ DESPRE MOARTEA TATĂLUI SĂU ...E EXTREM DE DUREROS

„Stăteam pe bancă și deodată s-au apropiat de mine. M-au înșfăcat deodată și m-au izbit pe jos. Au început, maică, să mă bată cu pumnii și picioarele, să țipe și să râdă. Fiindcă m-au luat deodată, eu nu am avut timp nici să-mi dau seama ce se întâmplă. M-au bătut cu pumnii în față și mi-au dat cu picioarele în spate. Îmi amintesc că am început să strig după ajutor, iar ei când au auzit asta, au început să fugă. Mi-au luat plasa cu bucate și au dispărut maică. Abia îmi cumpărasem niște ouă, roșii, castraveți și pâine și mai aveam rest 100 de lei, ca să îi am până la pensie. Mi-au luat tot. Am stat ieri flămânda în spital, până ce, o femeie care stătea cu mine în salon, și-a făcut milă și mi-a cumpărat o bucată de salam și pâine”, a povestit femeia, scrie spynews.ro.

Bătrâna locuiește singură, într-o casă bătrânească, dar bine îngrijită. Are doi copii, dar nu prea mai știe multe despre ei. Soțul femeii a murit în urmă cu cinci ani, iar de atunci a rămas doar ea. În fiecare zi, speră că i se vor întoarce copiii și că se va putea bucura, în liniște, de bătrânețile rămase

ADIO, RONA HARTNER! VESTEA TRISTĂ DESPRE MAREA ACTRIȚĂ A FOST CONFIRMATĂ! CU REGRET VĂ ANUNȚĂM CĂ...

După drama prin care a trecut, femeia a ajuns la spital. De mai bin de o săptămână se află pe patul de spital, dar nici o rudă nu o caută, nimeni nu s-a interesat de starea ei de sănătate.

„Maică, de n-aș mai trăi. Numai Dumnezeu mă ține în putere, numai Dumnezeu știe ce e în sufletul meu. Nu știi, maică, cum este să stai singură în spital aici și să știi că nimeni nu întreabă de ține. Iacă mă plimb dintr-un spital în altul până vor descoperi doctorii ce am. Mă dor toate, nici nu mă pot mișca. Că să pot merge, trebuie să mă țin de perete. Nu știu ce au avut oamenii aceia cu mine, de ce mi-o fi făcut atâta rău. Mă doare spatele de nu mai pot și când stau in șezut, simt că fiecare parte a coloanei mi se mișcă. Doctorii nu mi-au spus încă ce am. Sper doar să nu fie ceva foarte grav, că eu trebuie să mă întorc la treaba. Am acasă curtea de îngrijit, grădina, dar și casă. Dacă nu fac eu, nu face nimeni. Așa este când ești singur, maică”, a mai spus Maria.