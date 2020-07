Bătrâna din Bihor a fost surprinsă în timp ce deschidea portbagajul și abandona mai mulți pisoi în pădure. „Sacul era plin, probabil mai avea de aruncat!”  

O bătrână din Bihor a fost surprinsă făcând un gest de-a dreptul revoltător. Femeia a abandonat mai mulți pisoi în pădurea Tinca, după ce a deschis portbagajul și i-a scos de acolo.

Doar că prinsă în fapt, aceasta nu a mai apucat să scape de tot sacul pe care îl avea.

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 19.00 și a fost surprins de mai mulți martori, iar o tânără a postat mai multe fotografii, alături de mesajul:

„În jurul orei 19:00 distinsa doamnă a aruncat în pădurea Tinca o pisică cu 2 pui destul de mari și încă un pui de la altă pisică, am reușit să prindem doar puiul cel mic. Am văzut ulterior în poză că sacul din portbagaj era plin, probabil mai avea de aruncat. Doamna a motivat gestul prin "am 11 pisici acasă". (...) Edit: Pisica o păstrăm noi”, a scris Mădălina Florina pe pagina sa de Facebook.