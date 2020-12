Bauturile care nu trebuie sa-ti lipseasca de pe masa de Sarbatori

Sarbatorile sunt despre bucuria de a ne aduna in jurul mesei, alaturi de cei dragi, pentru a savura in tihna preparate deosebite, insotite de bauturi alese si pentru a petrece timp de calitate cu cei pe care ii iubim. O masa de sarbatoare inseamna mancare traditionala, insotita de bauturile potrivite. Anul acesta, poti uita de mersul in supermarket pentru a face aprovizionarea cu bauturi. FineStore.ro vine in intampinarea nevoilor tale cu o selectie de peste 4.500 de produse, asa incat este aproape imposibil sa nu gasesti ceea ce cauti.

De la bauturile aperitiv si pana la vinul perfect

Fie ca pentru tine Craciunul inseamna traditie si vrei sa incepi masa cu o bautura clasica, precum palinca sau visinata/afinata (in cazul doamnelor), fie ca preferi sa consumi inainte de masa un pahar de whisky sau de coniac, pe FineStore.ro gasesti o selectie mai mult decat generoasa de bauturi. De la brand-uri celebre, precum Vertigo, Dictador, Mozart sau San Martino si pana la brand-uri romanesti, tot ce vrei sa bei de sarbatori se afla la un click distanta.

Comanzi online bauturile preferate, iar acestea ajung la tine in una-doua zile lucratoare. Iar daca ai o comanda ce depaseste 199 de lei, livrarea se va face gratuit pana la usa ta.

O sticla cu vin este nelipsita de pe orice masa de sarbatoare. Un vin bun acompaniaza o mancare buna, iar pentru orice fel de mancare, exista un vin care sa se potriveasca la fix. Si cum de pe masa de Craciun nu lipsesc preparatele din carne de porc, trebuie sa stiti ca un vin rosu, sec, precum Feteasca Neagra, se potriveste cel mai bine langa o friptura. Daca preferati mai degraba o masa usoara de Craciun, cu carne de curcan la felul principal, tot un vin rosu, sec este alegerea ideala.

De pe masa de Revelion, in schimb, se spune ca nu trebuie sa lipseasca pestele. In acest caz, trebuie sa aveti la indemana o sticla de vin alb, sec. Feteasca Regala, Chardonnay sau Sauvignon Blanc sunt alegerile ideale. Pentru desert, un vin alb sau rose, dulce sau demi-dulce este perfect. Printre soiurile cele mai populare se numara Tamaioasa, Riesling, Chardonnay si Busuioaca de Bohotin.

Nu in ultimul rand, la miezul noptii veti avea nevoie de o sticla de sampanie sau un vin spumant. Gasiti sute de optiuni pe FineStore.ro! In plus, daca nu ati definitivat cadourile pentru Craciun, va recomandam sa aruncati o privire si la sectiunea cosuri cadou!