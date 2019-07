INCENDIU VIOLENT în Capitală! Fumul gros s-a văzut de la kilometri distanţă. Intervenție contracronometru a pompierilor (VIDEO)

Incendiu violent în Capitală. Flăcările au cuprins cu repeziciune un apartament situat în Sectorul 3, informează B1 TV. Fumul gros se putea vedea de la kilometri distanţă. Din fericire, nu au existat vicitime, însă incendiul a ajuns şi la alte locuinţe din apropiere.

