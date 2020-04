Versurile scrise de mână ale piesei „Hey Jude” a trupei Beatles s-au vândut cu peste 900.000 de dolari

Una dintre cele mai faimoase trupe rock de-a lungul istoriei este The Beatles. Multe obiecte de-ale acestora s-au vândut pentru bani mulți. Cum ar fi versurile scrise de mână de către Paul McCartney pentru cântecul de succes „Hey Jude”, care s-au vândut vineri pentru 910 000 de dolari, de nouă ori mai mult decât estimările inițiale, a declarat casa de licitații Julien.

sursa Foto: Reuters

Înainte de vânzare, Jason Watkins, specialist în muzică al firmei de licitații Julien’s Auctions, descrisese notițele scrise de McCartney ca fiind rare și valoroase.

„Este evident un cântec foarte clasic cu care toată lumea este familiarizată. Aceste versuri scrise de mână au fost utilizate în studio ca ghid atunci când înregistrau cântecul”, a declarat acesta.

Însă, acesta nu este singurul lucru care a aparținut trupei și care s-a vândut pentru o suma impresionantă de bani. Un tambur de bass cu logo-ul Beatles, care a fost utilizat în timpul primului turneu al trupei britanice în America de Nord din 1964, a fost un alt articol de top, care s-a vândut cu 200.000 dolari.

Obiectele au fost printre cele peste 250 de articole care au aparținut faimoasei trupe oferite în cadrul licitațiilor online ale casei de licitații Julien „Beatlemania”, care marchează cea de-a 50-a aniversare a divizării formației.

O scrumieră utilizată de toboșarul Ringo Starr la studiourile de înregistrare Abbey Road din Londra a fost vândută pentru suma de 32,500 dolari.

Despre The Beatles

Trupa The Beatles a fost alcătuită din John Lennon (vocal, chitară ritmică), Paul McCartney (vocal, chitară bas), George Harrison (chitară solo) și Ringo Starr (baterie). Muzica lor a fost de referință pentru era rock-ului care a urmat.

Cei patru au avut drept țintă grupurile de tineri care au rezultat după al Doilea Război Mondial, dar după anul lor glorios 1964 au devenit iubiți și îndrăgiți de mai multe generații. The Beatles este unul din cele mai faimoase și de succes grupuri în istoria muzicii rock, contorizând peste 1,1 miliarde de discuri vândute în lumea întreagă.

Trupa a luat naștere în 1960 și a cunoscut 10 ani de glorie, câștigând mulți bani. Însă, soarta financiară a trupei a luat o întorsătură nefavorabilă atunci când managerul lor, Brian Epstein, a murit pe 27 august 1967.

Acest evenniment a marcat declinul trupei, întrucât membrii șia-u urmat interesele individuale și s-au întânlnit tot mai rar. Ultimul lor concert este considerat a fi apariția live pe acoperișul studio-urilor Apple, din Londra, în ianuarie 1969, și a apărut compilat în albumul "Let It Be". În iulie 1969 trupa s-a reunit pentru a înregistra albumul Abbey Road. Oficial, Beatles s-a destrămat în 1970, și orice speranță a unei reuniuni a fost zdrobită când Lennon a fost asasinat de către Mark David Chapman în 1980.