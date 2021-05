Beatrice Mahler: „Alte categorii de pacienți au tot mai multă nevoie de internare în spital. Avem efecte secundare ale pandemiei” / Ce spune despre cel mai scăzut bilanț Covid din ultimele 11 luni (VIDEO)

Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, a comentat bilanțul epidemiologic de duminică, spunând că „lucrurile sunt foarte bune”, și speră că impactul COVID-19 asupra nevoii de spitalizare se va reduce tot mai mult, „astfel încât direcționarea serviciilor de sănătate să fie către alte categorii de pacienți care au cu adevărat nevoie sau tot mai multă nevoie de internare în spital”.

Autoritățile au raportat, duminică, doar 307 cazuri noi de infecție cu SARS-CoV-2, cel mai mic număr de infectări nou depistate din ultimele 11 luni. Același bilanț arată că, pe un interval de 24 de ore, au murit încă 56 de persoane confirmate cu coronavirus, iar în secțiile de Terapie Intensivă din țară sunt internați 590 de pacienți bolnavi de COVID-19.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.