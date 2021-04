Beatrice Mahler: Am avut în aproape fiecare din ultimele săptămâni un pacient Covid cu ischemie de membru, cu risc de amputare

Dr. Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, a precizat că în aproape fiecare din ultimele săptămâni a existat câte un pacient cu ischemie arterială la unul dintre membre, adică sângele nu mai circulă în mână sau în picior. „Piciorul are risc de amputare și pacienții ajung într-o secție de chirurgie vasculară unde se pune problema tratamentului, într-o primă etapă, iar dacă nu, amputației membrului respectiv”, a explicat medicul.

Dr. Beatrice Mahler, despre cazurile de COVID-19 din cele trei valuri de până acum

„Din păcate, această pandemie în ultimele luni a adus, aşa, o prăpastie între noi, lumea medicală şi oameni, ceea ce este extrem de trist, pentru că fără încredere în noi, cadrele medicale, şi noi fără ajutorul lor nu putem face nimic, fără să fim parte a aceleiaşi acţiuni, fiecare cu aportul lui. E adevărat, dacă vorbim de COVID este limitată informaţia, o descoperim şi parcă fiecare val ne aduce în faţă o simptomatologie diferită, complicaţii diferite. Cel puţin în Institutul «Marius Nasta» în valul unu, valul doi am avut evenimente trombotice care sunt secundare şi apar la pacienţii din terapie intensivă, accidente vasculare cerebrale, infarct miocardic, dar ultimele săptămâni am avut aproape în fiecare săptămână un pacient cu ischemie de membru, ischemie arterială adică sângele nu mai circulă în mână sau în picior, piciorul are risc de amputare şi pacienţii ajung într-o secţie de chirurgie vasculară unde se pune problema tratamentului, într-o primă etapă, iar dacă nu, amputaţiei membrului respectiv. Şi să fii un pacient la 50 de ani, fără comorbidităţi, care faci COVID şi la un moment dat ţi se pune în vedere că trebuie să ţi se amputeze picioarele ca să trăieşti, este extrem de dur”, a declarat Beatrice Mahler joi seară la Digi 24, potrivit News.ro.

De la debutul pandemiei, conform celor mai recente date oficiale, pe teritoriul României au fost confirmate 993.613 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). În total, 890.528 de pacienți au fost declarați vindecați, iar 24.733 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat.