Beatrice Mahler: Avem mai puține cazuri COVID internate, însă nu trebuie să renunțăm la reguli. Infectarea după vaccinare, foarte puțin probabilă (VIDEO) 

Beatrice Mahler, managerul Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta, a vorbit miercuri seară, despre faptul că în ultima perioadă a scăzut numărul de pacienți în stare gravă, internați în urma contractării noului coronavirus. Totuși, medicul a avertizat că regulile de protecție sanitară trebuie respectate cu strictețe în continuare.

"Este într-adevăr o veste bună faptul ca în spital avem mai puține cazuri internate cu COVID-19, dar nu înseamnă că trebuie să ne relaxăm, să renunțăm la reguli. Pericolul încă nu a trecut. Vaccinarea încă nu are proporția din populație care să ne asigure relaxare și să nu uităm că întotdeauna valul dinspre Europa de Est ajunge puțin mai târziu în România și acest lucru trebuie să ne facă atenți și prezenți în ceea ce facem în fiecare zi, dar în spitale e mai bine.

Fiecare persoană vaccinată e un câștig atunci când vorbim de controlul pandemiei, pentru că am văzut și tineri care au anumite comorbidități,minime, adică obezitate, au dezvoltat forme severe și au ajuns în Terapie Intensivă. E adevărat, este prioritară categoria de peste 65 de ani pentru că rata de mortalitate este la acestă categorie soi va fi o provocare în momentul în care va trebui să ajungem în comunitățile rurale, unde baza și modalitatea prin care mobilizăm cetățenii stă în modul în care primăriile se vor implica. Trebuie să prioritizăm și profesorii și sper ca în următoarea perioadă să aducă un număr mare de vaccinuri administrate acestor categorii de persoane", a declarat Mahler.

