Beatrice Mahler: Avem mai puține internări și mai puține cazuri severe. E o nevoie acută pentru a primi pacienții cu boli cronice în spitale / Infecția SARS-CoV-2 are un impact important și asupra vaselor (VIDEO)

Dr. Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, a explicat că bilanțul internărilor și cazurilor severe de COVID-19 a scăzut, ceea ce îi face pe medici să se gândească la o reorganizare a activității. „De mult timp așteptăm deschiderea cel puțin parțială a unui număr de paturi pentru pacienții cu boli cronice”, a spus ea, marți seară, pe B1 TV, la „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir.

