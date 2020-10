Beatrice Mahler, avertisment privind pandemia de coronavirus: "Cazurile care sunt internate în secţie sunt extrem de severe. Personalul, în totalitate, este suprasolicitat"

Bilanțul pandemiei de coronavirus devine tot mai îngrijorător pentru sistemul sanitar din România. Managerul Institutului "Marius Nasta", Beatrice Mahler, a declarat joi că personalul medical este suprasolicitat și că secția de terapie intensivă este plină.

"La noi în spital se lucrează de aproape două săptămâni la un nivel care suprasolicită la maximum personalul medical. Secţia de terapie intensivă este plină. Secţia COVID este plină. Pe lângă aceasta, avem zilnic peste 100 de persoane care se prezintă pozitivi pentru evaluare. Cazurile care sunt internate în secţie sunt extrem de severe. Personalul, în totalitate, este suprasolicitat. Problema în acest moment o reprezintă resursa medicală", a afirmat medicul, potrivit Agerpres.

Aceasta a avertizat că fără respectarea măsurilor sanitare numărul cazurilor noi de coronavirus nu va scădea. Beatrice Mahler a mai precizat că problemele generate de pandemia de coronavirus ar putea dura cel puțin doi ani și i-a îndemnat pe români să respecte regulile de protecție sanitară pentru a trece cu bine peste această criză:

"Deocamdată, să aşteptăm un platou şi apoi să ne gândim la scădere. Restricţiile trebuie respectate şi fiecare trebuie să privească această perioadă ca o perioadă în care activitatea să fie strict cea necesară şi pe lângă să nu avem alte activităţi. Să stăm acasă fiecare şi să ieşim din casă doar în momentul în care avem de mers la serviciu, de făcut aprovizionarea cu nevoile zilnice, altfel numărul de cazuri nu o să scadă.

Trebuie doar respectate măsurile, avem măsuri, haideţi să le respectăm, haideţi să stăm acasă în momentul în care nu mai avem de făcut altceva, să evităm să ne întâlnim, să evităm petrecerile, să evităm să ieşim fără mască şi să respectăm regulile care sunt, pentru că sunt suficiente. Pentru următorii doi ani, în care ne vom lupta cu această pandemie, soluţia este respectarea regulilor. Nici într-un caz lockdown, care pe termen lung nu ajută. Sigur, un lockdown se va pune ca problemă atunci când mortalitatea va fi mare şi când numărul de cazuri în terapie intensivă va fi uriaş. Atunci nu o să avem încotro. Dar de ce să ajungem în acest punct? Putem să respectăm reguli până atunci", a mai susţinut medicul.

Nou bilanț îngrijorător al pandemiei de coronavirus

Grupul de Comunicare Strategică a prezentat, joi, un nou bilanț al epidemiei de COVID-19 în România, iar acesta a consfințit două recorduri negative – 4.902 cazuri noi depistate la nivel național și 98 de decese legate de această boală infecțioasă înregistrate pe un interval de 24 de ore. Astfel, numărul îmbolnăvirilor confirmate pe teritoriul României de la izbucnirea crizei sanitare a urcat la 196.004, cu precizarea că 141.089 de pacienți au fost declarați vindecați, în timp numărul deceselor a ajuns la 6.163.

Distribuția cazurilor confirmate la nivel național, per județe, arată în felul următor: Alba 96 de cazuri noi (3.839 per total), Arad 118 (4144), Argeș 65 (6244), Bacău 132 (7067), Bihor 127 (5024), Bistrița-Năsăud 51 (2105), Botoșani 60 (2492), Brașov 137 (8233), Brăila 37 (3099), Buzău 43 (3446), Caraș-Severin 62 (2187), Călărași 18 (1316), Cluj 338 (6653), Constanța 102 (4610), Covasna 40 (1822), Dâmbovița 137 (5546), Dolj 107 (4913), Galați 67 (5651), Giurgiu 29 (1617), Gorj 24 (2565), Harghita 121 (2299), Hunedoara 120 (3515), Ialomița 21 (1808), Iași 311 (8757), Ilfov 206 (5010), Maramureș 128 (3359), Mehedinți 24 (1820), Mureș 151 (3694), Neamț 161 (5177), Olt 71 (2929), Prahova 144 (8368), Satu Mare 36 (1298), Sălaj 87 (1758), Sibiu 120 (3927), Suceava 112 (8348), Teleorman 12 (2529), Timiș 205 (6549), Tulcea 35 (1292), Vaslui 96 (4368), Vâlcea 122 (4026), Vrancea 30 (3178). Cu o incidență de 3,31, Capitala are 804 cazuri noi și 29.283 per total, în timp ce pentru alte 139 nu este precizată nicio zonă a țării.