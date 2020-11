Beatrice Mahler: Când vorbim de un pacient COVID, vorbim de unul cu evoluție imprevizibilă / Un lucru bun al săptămânii e că s-a rămas oarecum într-o zonă de platou (VIDEO)

Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Capitală, și-a exprimat speranța că restricțiile și recomandările de protecție sanitară făcute populației vor fi respectate. „Un lucru bun al acestei săptămâni a fost că numărul de infectări a rămas oarecum într-o zonă de platou”, a declarat medicul, sâmbătă, în direct pe B1 TV.

