Beatrice Mahler: Constatăm, de la o lună, la alta, că sindromul „Long Covid” afectează mult mai multe organe, iar unul dintre ele este sistemul nervos (VIDEO)

Dr. Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, a vorbit despre forma de lungă durată a COVID-19, așa-zisa „Long Covid”, și a explicat că aceasta afectează mult mai multe organe, iar unul dintre ele este sistemul nervos. „Nu se știe exact mecanismul”, a precizat medicul, care a subliniat că acest sindrom post-viral lung „se poate manifesta divers de la o persoană, la alta”.

