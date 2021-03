Beatrice Mahler: De două săptămâni traversăm cea mai dificilă perioadă de la începutul pandemiei / La Institutul Marius Nasta avem paturi ocupate la maxim atât în ATI, cât și în secție (VIDEO)

Dr. Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Capitală, a declarat că la această unitate sanitară paturile sunt ocupate la maxim, atât în Terapie Intensivă, cât și în secție, de peste trei săptămâni. În direct pe B1 TV, marți seară, medicul a catalogat ultimele două săptămâni drept cea mai dificilă perioadă de la începutul pandemiei de COVID-19 și a explicat că inclusiv „boala își modifică puțin modalitatea de evoluție”.

